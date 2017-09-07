Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş teknik direktörlüğü ile tanındı. Ancak Rumen hocanın bundan 41 yıl önce Fenerbahçe forması giyerek sahayı çıktığı ise pek bilinmiyor. İşte TRT arşivlerinde Lucescu'nun Fenerbahçe ile tanıştığı anlar...