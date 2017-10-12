Lichtsteiner, Andre Silva'ya acımadı!
12 Ekim 2017, Perşembe
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Dünya Kupası eleme müsabakasında İsviçre ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz’in 3 puan alarak Dünya Kupası biletinİ kaptığı maçın en çok konuşulan anlarından biri ise Andre Silva ile Lichtsteiner arasında yaşandı.
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