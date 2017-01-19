Levent Nazifoğlu'ndan özel açıklamalar
19 Ocak 2017, Perşembe
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı kulübün transferdeki son durumunu A Spor'a açıkladı. Podolski'nin ailevi sorunlar yaşadığını belirten Nazifoğlu, Josue'in ise takımdan ayrılabileceğini söyledi.
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