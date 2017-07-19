Lens'ten harika frikik golü!
19 Temmuz 2017, Çarşamba
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, formasını giydiği Sunderland'de harika frikik golüne imza attı.
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