Kurallara uygun yumruğa rağmen ring karıştı!
12 Haziran 2017, Pazartesi
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Glory 42 Kick boks Şampiyonası'nda Murthel Groenhart, dövüş sırasında ring kenarındaki hakemlere bakan Harut Grigorian'ı kurallara uygun bir yumrukla nakavt edince bazı seyirciler tepki gösterdi, ringe girdi ve Hollandalı kick boksçuya saldırdı.
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