Konya'da Galatasaray taraftarına çirkin saldırı
16 Ekim 2017, Pazartesi
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Cumartesi günü Galatasaray’ın Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maç öncesi sarı-kırmızılı bir taraftar darp edildi. Taraftarın elinden alınan forması yakıldı.
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