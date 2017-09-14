Köln taraftarlarından skandal hareket
14 Eylül 2017, Perşembe
- 0
- 0
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Arsenal - Köln maçı güvenlik gerekçesiyle 1 saat ertelendi. İnternete düşen görüntülerde Köln taraftarlarının Emirates Stadı'na zorla girmeye çalıştığı görülüyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
Köln taraftarlarından skandal hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.