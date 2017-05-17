Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir karşısında yenik duruma düşen sarı-lacivertliler 71. dakikada Moussa Sow'un golüyle beraberliği yakaladı. Bu golden sonra teknik direktör Dick Advocaat Simon Kjaer'i yanına çağırarak uyarılarda bulunmak isteyince Danimarkalı savunmacı çileden çıktı. Simon Kjaer, "Bana defans yapmayı öğretme" dercesine Advocaat'a sitem etti.