Kerim Frei'den müthiş frikik golü!
15 Nisan 2017, Cumartesi
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Birmingham City'de forma giyen eski Beşiktaşlı oyuncu Kerim Frei, Rotherham United ile oynadıkları maçta takımının tek golünü kaydetti ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
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