Kendine direkten asist yaptı
12 Ekim 2016, Çarşamba
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Almanya 8. lig maçında BFC Tur Abdin'de forma giyen Amir Mohra isimli oyuncu çektiği şutta üst direkten dönen topa gelişine vurduğu voleyle muazzam bir gole imza attı.
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