Kendi yarı sahasından gelişine vole!
06 Aralık 2016, Salı
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Şili liginde geçtiğimiz Pazar günü Universidad de Concepcion ile O'Hiddins arasında oynanan mücadelede ev sahibi ekibin 27 yaşındaki Arjantinli orta sahası Alejandro Camargo kendi yarı sahasından attığı gelişine vole golüyle stattaki taraftarları, takım arkadaşlarını ve maçı anlatan spikeri çılgına çevirdi.
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