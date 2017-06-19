Kendi oyuncusuna kafa attı!
19 Haziran 2017, Pazartesi
- 0
- 1
Getafe ile Huesca arasında oynanan La Liga play off maçında Huesca teknik direktörü Juan Antonio Anquela, oyundan aldığı David Lopez'in saha kenarında tepki gösterdiğini görünce üzerine yürüyerek kafa attı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
Kendi oyuncusuna kafa attı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.