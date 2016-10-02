Kenan Sofuğolu ölümden döndü
02 Ekim 2016, Pazar
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Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 10. etabında yarış dışı kalarak şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı. Sofuoğlu bir de büyük tehlike atlattı.
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