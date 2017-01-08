Karavayev ilk maçında golle tanıştı
08 Ocak 2017, Pazar
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Hazırlık maçında Denizlispor karşısında 37. dakikada oyuna giren Oleksandr Karavayev, 43. dakikada Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.
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