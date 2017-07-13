Kalecinin adeta aklını aldı!
13 Temmuz 2017, Perşembe
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Brezilya Serie B Ligi'nde Ceará ile Internacional arasında oynanan karşılaşmada Internacional'de forma giyen Nico Lopez ilk iki şutu son anda muazzam bir şekilde kurtaran kaleciyi çaresiz bırakan bir gole imza attı.
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