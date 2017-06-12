Kaleci böyle bir şut beklemiyordu!
12 Haziran 2017, Pazartesi
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ABD ile Meksika arasında oynanan 2018 Dünya Kupası eleme maçında ABD'li yıldız oyuncu Michael Bradley kaptığı topta kalecinin önde olduğunu görünce harika bir aşırtma gole imza attı.
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