Juventus 10 yaşındaki Filistinli genci transfer etti
11 Ekim 2016, Salı
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Juventus, geleceğin Ronaldo'su olarak nitelendirilen 10 yaşındaki Filistinli Rashed Al Hajjawi'yi renklerine bağladı. Al Hajjawi maçlarda yaptığı hareketler ve attığı çalımlarla adeta Cristiano Ronaldo'nun çocukluk hali izlenimi veriyor.
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