Juventus 10 yaşındaki Filistinli genci transfer etti

Juventus, geleceğin Ronaldo'su olarak nitelendirilen 10 yaşındaki Filistinli Rashed Al Hajjawi'yi renklerine bağladı. Al Hajjawi maçlarda yaptığı hareketler ve attığı çalımlarla adeta Cristiano Ronaldo'nun çocukluk hali izlenimi veriyor.