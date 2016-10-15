 Junior Sneijder, Xess Xava 1 yaşında – Fotomaç TV
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    Junior Sneijder, Xess Xava 1 yaşında

    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau çiftinin minik oğlu Xess Xava 1 yaşına girdi. Çift oğullarının 1. yaşını sosyal medyadan bu video ile kutladı.

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