Junior Sneijder, Xess Xava 1 yaşında
15 Ekim 2016, Cumartesi
- 1
- 0
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau çiftinin minik oğlu Xess Xava 1 yaşına girdi. Çift oğullarının 1. yaşını sosyal medyadan bu video ile kutladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Junior Sneijder, Xess Xava 1 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.