Jokeyler büyük tehlike atlattı!
01 Ağustos 2017, Salı
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Bursa'daki Osmangazi Hipodromu'nda, feci bir kaza yaşandı. Günün ilk yarışı başlar başlamaz, safkanlardan biri yere düştü. Sonrası ise zincirleme geldi. 5 safkan birden yere kapaklandı, jokeyler ölümden döndü. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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