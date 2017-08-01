Jokeyler büyük tehlike atlattı!

Bursa'daki Osmangazi Hipodromu'nda, feci bir kaza yaşandı. Günün ilk yarışı başlar başlamaz, safkanlardan biri yere düştü. Sonrası ise zincirleme geldi. 5 safkan birden yere kapaklandı, jokeyler ölümden döndü. O anlar kameralara böyle yansıdı.