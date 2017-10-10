İzlanda geliyor
10 Ekim 2017, Salı
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Euro 2016'da dillere destan olan tezahüratlarını tüm dünyaya ezbertelen İzlandalılar, bu kez tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma sevincini yaşıyorlar... İşte Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandıkları andaki kutlamaları ve Euro 2016 dönüşü ülkelerinde yaptıkları kutlama görüntülerini sizler için bir araya getirdik.
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