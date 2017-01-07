İşte Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues
07 Ocak 2017, Cumartesi
- 4
- 0
İşte Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun transfer ettiklerini açıkladıkları kanat oyuncusu Garry Rodrigues'in müthiş çalımları ve golleri!..
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ülke puanına en çok kim katkı yaptı?
- Yasin ve Bruma arasında gerginlik!
- Enes ve Bruma Avrupa'ya damga vurdu!
- Aziz Yıldırım derbide anons yaptı
- Muslera'nın kankası geliyor
- Derbinin önüne geçen caps'ler
- Umut Bulut'tan çok konuşulacak sözler
- UEFA kulüpler sıralaması güncellendi... İki Türk takımı yükselişte!
İşte Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.