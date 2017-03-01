İşte Bursasporlu futbolculara saldırı anı
01 Mart 2017, Çarşamba
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Bursaspor’un Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından takım otobüsünü durduran bir grup taraftarın, kaleci Harun Tekin ile yaşadığı arbedenin görüntüleri ortaya çıktı.
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