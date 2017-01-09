İşte 2016 Puskas ödülünü kazanan gol
09 Ocak 2017, Pazartesi
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Yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nü, Penang takımından Malezyalı Mohd Faiz Subri kazandı.
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