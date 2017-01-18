 İsmail Köybaşı kırmızı kart gördü – Fotomaç TV
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    İsmail Köybaşı kırmızı kart gördü

    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı 26. dakikada penaltıya sebebiyet verdiği pozisyon sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe'nin, İstanbul'da oynadığı maçta da 10. dakikada kırmızı kart gören İsmail Köybaşı, Başkent'te oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında bu sefer 26. dakikada oyun dışında kaldı. Beşiktaş'ta 6 sezonda toplam 2 kez kırmızı kart gören İsmail, Fenerbahçe'de ilk sezonunda bu rakama ulaştı. İsmail Köybaşı, Süper Lig'in 18. haftasındaki Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

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