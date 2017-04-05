İsmail Kartal: "Ben olsam Chahechouhe'yi..."
05 Nisan 2017, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor'u 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdığı maçı İsmail Kartal ile Emre Bol A Spor'da yorumladı.
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