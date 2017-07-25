İskoç Messi'den harika gol
25 Temmuz 2017, Salı
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Celtic'in genç yeteneği Karamoko Dembele, İskoçya U16 takımı ile Katar U16 takımın karşılaştığı maçta attığı harika golle
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