İnternette G.Saray için bomba video
21 Kasım 2016, Pazartesi
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Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık derbi zaferi sonrası sosyal medyanın altını üstüne getiren Fenerbahçe taraftarları bu defa bir video paylaştı. Şu sıralar internette büyük ilgi gören bu video izleyenleri güldürüyor!
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