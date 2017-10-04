İNGİLTERE BU TÜRK'Ü KONUŞUYOR
04 Ekim 2017, Çarşamba
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İngiltere'nin Luton kentinde yaşayan Türk kökenli, vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Hakan Acar isimli şahıs otopark tartışmasını kendine has yöntemiyle çözdü. Acar'ın bu görüntüleri İngiltere'de gündem oldu.
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