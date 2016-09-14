İngilizlerin Skrtel tepkisi dinmiyor
14 Eylül 2016, Çarşamba
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İngiltere Slovakya maçında Harry Kane'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören F.Bahçeli oyuncu Skrtel, İngiliz medyasında sert şekilde eleştiriliyor. Skrtel'i son olarak, Hobbit filmindeki 'Kirletici Azog' karakterine benzettiler.
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