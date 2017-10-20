 İlhan Mansız, gözyaşlarına hakim olamadı! – Fotomaç TV
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    İlhan Mansız, gözyaşlarına hakim olamadı!

    20 Ekim 2017, Cuma
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    Beşiktaş tarihinin önemli isimlerinden İlhan Mansız, siyah-beyazlı takımın müzesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Vodafone Park'ta bulunan Beşiktaş Müzesi'ni gezen eski milli futbolcu gezinti sonrası Beşiktaş TV'ye de bir röportaj verdi. Taraftar hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan İlhan Mansız şunları ifade etti: Her ne kadar uzak olsam da hepsi benim gönlümde, kalbimde taht kurdular. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu kadar.

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