Ibrahimovic'ten bir ilk daha!
08 Ağustos 2017, Salı
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İsveçli futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic, kendi adıyla piyasaya sürülecek olan mobil oyun için hazırlanan animasyon filminde seslendirme yaptı. Yakında oyunseverlerle buluşacağı açıklanan oyun için hazırlanan kısa filmde Ibrahimovic "Bütün evren öğrenecek, sadece tek bir Zlatan var!" sözleriyle dikkat çekiyor.
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