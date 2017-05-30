Honduras'ta maç öncesi trajedi (18+)
30 Mayıs 2017, Salı
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Honduras'ta Motagua ile Deportes Progreseno arasında oynanan Clausura finali karşılaşması öncesi fazla bilet satışı nedeniyle stat dışında çıkan kargaşada 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
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