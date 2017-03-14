Holigan sahaya demir sopayla daldı

Hırvatistan'da Hajduk Split ile Rijeka arasında oynanan maçta hakeme kızan bir Hajduk taraftarı elinde demir sopayla sahaya girdi. Holigan hakemin üzerine yürüdü, elini kolunu sallayarak sahada dolaştı. Hakem ve futbolcuların korkuyla izlediği holigana uzun süre hiçbir güvenlik görevlisi veya polis müdahalesinin olmamasıysa dikkat çekti.