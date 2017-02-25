 'Hocamızla uğraşmayı bıraksınlar' – Fotomaç TV
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    'Hocamızla uğraşmayı bıraksınlar'

    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'da Başkan Ahmet Şan, karşılaşma sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu. Şan, "Belli çevreler hocamızla bizi rahat bıraksın" dedi..

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