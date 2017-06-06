Hıncal Uluç'tan Arda Turan yorumu
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A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Makedonya karşılaşması dönüşü uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu. Hıncal Uluç, A Spor'da yaptığı değerlendirmede; "Ben söyledim Arda'nın kadro dışı bırakılması zevahiri kurtaracak bir örnektir. Arda gökten inmedi Ardayı medya dahil hep beraber yarattık. Federasyonuyla, Milli Takım Teknik Direktörüyle, Futbol Direktörüyle, Galatasaray taraftarıyla hep beraber yaratttık. Onun için Arda'ya verilen cezanın faydası kimseye olmaz. Porblemin kökenine inmezsek eğer, yani Türk futbolunu bu hale getirenlerin haddinden gelemezsek yarın da başka Frankesteın canavarı yaratırlar doktarlar. Ama asıl Frenkestein doktorlardır. Bunları görmeliyiz. Şu an senin gördüğün Frankestein'ın yani bizim yarattığımız canavardır." dedi.
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