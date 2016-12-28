"Hamit Altıntop yönetici olduğu kulübe karşı oynadı"
28 Aralık 2016, Çarşamba
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Levent Tüzemen, G.Saray'ın 3-2 yenildiği Tuzlaspor'u yakın dönemde 5 eski futbolcu; Murat Erdoğan, Ümit Davala, Yıldıray Baştürk, Cihan Haspolatlı, Ömer Erdoğan'ın satın almasının ardından bu oluşuma yönetim katında destek olan Hamit Altıntop'un yöneticilik yaptığı kulüpe karşı forma giymesini eleştirdi.
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