"Hamit Altıntop yönetici olduğu kulübe karşı oynadı"

Levent Tüzemen, G.Saray'ın 3-2 yenildiği Tuzlaspor'u yakın dönemde 5 eski futbolcu; Murat Erdoğan, Ümit Davala, Yıldıray Baştürk, Cihan Haspolatlı, Ömer Erdoğan'ın satın almasının ardından bu oluşuma yönetim katında destek olan Hamit Altıntop'un yöneticilik yaptığı kulüpe karşı forma giymesini eleştirdi.