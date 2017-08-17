F.Bahçe gol pozisyonlarına girdiği, ceza sahası dışından tehlikeli şutlar attığı ve maçta Vardar karşısında defanstaki bireysel hatalarla kalesinde golü gördü ve devreyi 1-0 mağlup kapattı. Fenerbahçe savunmasındaki sıkıntıyı, A Spor yorumcusu Haldun Domaç değerlendirdi. Domaç, "Fenerbahçe Kjaer'i arıyor" yorumunu yaptı.