Haldun Domaç: "Fenerbahçe Kjaer'i arıyor"
17 Ağustos 2017, Perşembe
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F.Bahçe gol pozisyonlarına girdiği, ceza sahası dışından tehlikeli şutlar attığı ve maçta Vardar karşısında defanstaki bireysel hatalarla kalesinde golü gördü ve devreyi 1-0 mağlup kapattı. Fenerbahçe savunmasındaki sıkıntıyı, A Spor yorumcusu Haldun Domaç değerlendirdi. Domaç, "Fenerbahçe Kjaer'i arıyor" yorumunu yaptı.
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