Hakemden skandal penaltı kararı!
28 Ekim 2016, Cuma
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Polonya Kupası Çeyrek Final 1. maçında GKS 1962 Jastrzebie forması giyen Wojciech Canibol mükemmel bir atlayışla hakemi aldatmayı başardı.
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