 Hakan Çalhanoğlu'ndan 20 dakikada 1 gol 2 asist – Fotomaç TV
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    Hakan Çalhanoğlu'ndan 20 dakikada 1 gol 2 asist

    14 Eylül 2017, Perşembe
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    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Milan, Avusturya Wien karşısında 7. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sert ve düzgün vuruşunda 1-0 öne geçti. Bu gol Avrupa Ligi'nde bu sezonun ilk golü oldu. Milli yıldızımız bu golden 2 dakika sonra Andre Silva'ya asist yaptı. 20. dakikada Milan'ın 3. golünün pasını veren isim yine Çalhanoğlu'ydu. Milli futbolcu böylece maçın 20 dakikasına 1 gol 2 asist sığdırdı.

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