UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Milan, Avusturya Wien karşısında 7. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sert ve düzgün vuruşunda 1-0 öne geçti. Bu gol Avrupa Ligi'nde bu sezonun ilk golü oldu. Milli yıldızımız bu golden 2 dakika sonra Andre Silva'ya asist yaptı. 20. dakikada Milan'ın 3. golünün pasını veren isim yine Çalhanoğlu'ydu. Milli futbolcu böylece maçın 20 dakikasına 1 gol 2 asist sığdırdı.