Hakan Bilal Kutlualp'ten Kocaman iddiası
22 Mart 2017, Çarşamba
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A Spor'a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertlilerin teknik direktör Aykut Kocaman'la anlaştığını belirtti. Kocaman'ın F.Bahçe'de başarılı olacağını düşündüğünü söyleyen Kutlualp, "Başarının gelmesi için taraftarın, yönetimin ve hocanın paranoyadan kurtulması lazım" dedi.
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