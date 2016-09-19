Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Bournemouth karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyet sonrası düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Guardiola, bir muhabirin "Üçleme yapabileceğinize inanıyor musunuz?" sorusuna ise "What the f**k" şeklinde küfürlü bir tepki verdi.