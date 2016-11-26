Griezmann'ın reklam filmi sosyal medyayı salladı!
26 Kasım 2016, Cumartesi
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Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın rol aldığı reklam filmi büyük beğeni topladı.
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