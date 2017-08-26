Gomez'den Beşiktaş'a mesaj
26 Ağustos 2017, Cumartesi
- 5
- 0
Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, sosyal medyada paylaşılan bir videoda 'Beşiktaş seni seviyorum' dedi. Gomez'in bu görüntüsü Siyah-Beyazlı taraftarları hem üzdü, hem sevindirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
- Beşiktaş'ta yolcular belli oldu!
- Beşiktaş'ın kamp raporu: Kim ne yaptı?
- Beşiktaş'ın Aboubakar formülü
- Yıldızlardan 15 milyon euro
- İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
- Beşiktaş - Karşıyaka maçında olay
- Rıdvan Dilmen'den yeni transfere eleştiri
Gomez'den Beşiktaş'a mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.