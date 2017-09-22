Goksenin, Gomis'e meydan okudu
22 Eylül 2017, Cuma
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Galatasaray Odeabank oyuncusu Göksenin Köksal, kulüp televizyonuna konuştu. Futbol takımının şampiyon olacağını söyleyen Göksenin, Gomis ile karşılıklı futbol oynamak istediğini dile getirdi.
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