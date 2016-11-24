Gökhan Gönül'den gaf
24 Kasım 2016, Perşembe
- 0
- 0
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, Benfica maçından sonraki açıklamasında gafa imza attı. Gökhan Gönül önce "Fenerbahçe maçından önce içeride Beşiktaş maçımız var" dedi sonra 'Başakşehir' olarak düzeltti.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Gökhan Gönül'den gaf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.