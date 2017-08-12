 Giuliano'nun Muharrem Usta'ya gönderdiği video ortaya çıktı – Fotomaç TV
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    Giuliano'nun Muharrem Usta'ya gönderdiği video ortaya çıktı

    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı yeni transferi Giuliano'nun Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya gönderdiği video ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncu videoda "Merhaba Trabzonspor başkanı menajerimle görüşebilirsiniz" ifadelerini kullanıyor.

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