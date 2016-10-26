Genç forvetin çabası alkış aldı!
26 Ekim 2016, Çarşamba
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İspanya 2. Ligi'nin 11. hafta maçında Almeria ile Gimnastic takımları karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında Almeria takımın forveti Jose Angel Pozo'nun topu çizgide tutuş şekli karşılaşmaya damga vurdu. 20 yaşındaki genç forvetin bu çabası taraftarlardan büyük alkış topladı.
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