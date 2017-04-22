 Galatasaray'dan derbi öncesi dostluk mesajı – Fotomaç TV
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    Galatasaray'dan derbi öncesi dostluk mesajı

    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oynanacak derbi mücadelesinde Galatasaray sosyal medyadan özel bir paylaşım yaptı. "Çocuklar renkleri bizim gibi görmezler. Onların dostluğu Türk Telekom Arena’da hepimizin heyecanı olsun. 23 Nisan coşkusuyla nice derbilere..." başlıklı görüntülerde dostluk mesajı verildi.

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