Galatasaray savunmasında zincirleme hatalar
28 Aralık 2016, Çarşamba
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G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Tuzlaspor'la karşılaştı. Ev sahibi takım 26. dakikada Semih Kaya ve Cenk Gönen'in peş peşe hataları sonrası gole çok yaklaştı.
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