Futbolun efsane isimlerinden İtalyan oyuncu Del Piero, Guatemala takımı Municipal'ın kuruluşunun 81. yıl dönümünde forma giydiği özel maçta şık bir gole imza attı. İtalyan futbolun efsanesi Del Piero, 42 yaşında olmasına rağmen futbolundan bir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi. Düzenlenen organizasyonun özel maçında Del Piero 33. dakikada uzaktan 90'a attığı muazzam golle futbolseverlere eski günlerini hatırlattı.