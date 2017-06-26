Futbolun efsanesi Del Piero'dan muhteşem gol...
26 Haziran 2017, Pazartesi
- 2
- 1
Futbolun efsane isimlerinden İtalyan oyuncu Del Piero, Guatemala takımı Municipal'ın kuruluşunun 81. yıl dönümünde forma giydiği özel maçta şık bir gole imza attı. İtalyan futbolun efsanesi Del Piero, 42 yaşında olmasına rağmen futbolundan bir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi. Düzenlenen organizasyonun özel maçında Del Piero 33. dakikada uzaktan 90'a attığı muazzam golle futbolseverlere eski günlerini hatırlattı.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Futbolun efsanesi Del Piero'dan muhteşem gol... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.